Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Mittwochnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 112,19 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 112,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 111,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 150.928 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,887 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,87 USD je Aktie aus.

