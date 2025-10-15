Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Mittwochabend an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 111,71 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 111,71 USD zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 112,65 USD zu. Bei 111,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 348.799 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 11,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 28,30 Prozent wieder erreichen.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,887 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,05 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

