Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Kursentwicklung im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Dienstagabend nach

16.09.25 20:24 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Dienstagabend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 115,28 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
96,90 EUR -1,59 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 115,28 USD abwärts. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 114,72 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,62 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 446.415 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,952 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,86 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingebracht

Warner Bros. Discovery-Aktie mit Kurssprung: Paramount Skydance wohl mit Übernahmeplänen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
