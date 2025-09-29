Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 113,98 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 113,98 USD. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,81 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 173.267 Walt Disney-Aktien.

Bei 124,67 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 9,38 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,72 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,952 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23,58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,87 USD je Aktie.

