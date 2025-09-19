Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagabend mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 111,92 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 111,92 USD. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,88 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 749.561 Walt Disney-Aktien.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Gewinne von 11,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,952 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,86 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

