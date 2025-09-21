Disney: Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kommt zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Absetzung seiner Late-Night-Show kommt Jimmy Kimmel bereits an diesem Dienstag ins US-Fernsehen zurück. Das teilte die Walt Disney Company mit, nachdem die Sendung vergangene Woche nach Kimmels Kommentaren zum tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vorübergehend aus dem Programm genommen worden war./rin/DP/men

