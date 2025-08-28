Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Walt Disney im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 117,62 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 117,62 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 118,04 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,49 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,59 USD. Zuletzt wechselten via New York 113.134 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,99 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 31,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,947 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23,58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,86 USD je Aktie.

