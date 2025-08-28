DAX23.948 -0,4%ESt505.364 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.484 -0,3%Nas21.492 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.439 +0,7%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2 tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

29.08.25 16:10 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 117,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
100,44 EUR 0,14 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 117,62 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 118,04 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,49 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,59 USD. Zuletzt wechselten via New York 113.134 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,99 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 31,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,947 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23,58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,86 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
