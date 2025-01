Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Index-Bewegung

Der DAX verzeichnete am Donnerstagabend Kursgewinne.

Am Donnerstag ging es im DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,43 Prozent auf 21.730,58 Punkte nach oben. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,999 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,179 Prozent auf 21.676,22 Punkte an der Kurstafel, nach 21.637,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 21.732,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.650,78 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,49 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 30.12.2024, einen Stand von 19.909,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 19.257,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 16.972,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8,52 Prozent. 21.732,05 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 19.833,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 56,72 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,13 Prozent auf 29,35 EUR), Brenntag SE (+ 3,04 Prozent auf 61,66 EUR), EON SE (+ 2,14 Prozent auf 11,46 EUR) und Continental (+ 2,04 Prozent auf 69,12 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-3,31 Prozent auf 31,44 EUR), Deutsche Bank (-3,22 Prozent auf 18,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,98 Prozent auf 35,06 EUR), Symrise (-1,91 Prozent auf 99,46 EUR) und Commerzbank (-0,68 Prozent auf 18,37 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 18.585.028 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,224 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

2025 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net