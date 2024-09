Donnerstagshandel in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Index-Performance im Blick

Der Dow Jones verzeichnete am Donnerstag Kursgewinne.

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,58 Prozent fester bei 41.096,77 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,727 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,546 Prozent auf 40.638,76 Punkte an der Kurstafel, nach 40.861,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 40.665,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41.107,35 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 39.357,01 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 12.06.2024, bei 38.712,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34.645,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 8,97 Prozent zu. Bei 41.585,21 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37.122,95 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,52 Prozent auf 253,37 USD), 3M (+ 1,38 Prozent auf 132,03 USD), Caterpillar (+ 1,37 Prozent auf 339,58 USD), Amazon (+ 1,34 Prozent auf 187,00 USD) und Travelers (+ 1,21 Prozent auf 234,11 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Intel (-1,43 Prozent auf 19,36 USD), Dow (-0,93 Prozent auf 50,26 USD), JPMorgan Chase (-0,30 Prozent auf 206,60 USD), Procter Gamble (-0,26 Prozent auf 173,47 USD) und UnitedHealth (-0,23 Prozent auf 588,42 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15.268.220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,040 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,57 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

