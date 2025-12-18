DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -0,2%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.738 +0,6%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,18 -0,8%Gold4.333 -0,2%
Douglas mit Umsatz- und Ergebnisplus - erwägt Expansion in Golfregion

18.12.25 08:13 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat Umsatz und Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 gesteigert. Im Schlussquartal bekam das Unternehmen jedoch eine höhere Preissensibilität der Kunden sowie einen steigenden Wettbewerbsdruck durch Rabattaktionen zu spüren, wie Douglas am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Geschäftsjahr per Ende September stiegen die Erlöse um 2,8 Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um 3,6 Prozent auf 756,5 Millionen Euro.

"In einem sehr volatilen und somit herausfordernden Jahr haben wir insgesamt Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen erzielt", kommentierte Konzernchef Sander van der Laan die Ergebnisse. Er sieht den europäischen Premium-Schönheitsmarkt künftig weiter auf Wachstumskurs, die Verunsicherung der Verbraucher könnte jedoch anhalten. Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Douglas einen leichten Umsatzanstieg auf 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro, die bereinigte Ebitda-Marge dürfte von 16,8 Prozent auf rund 16,5 Prozent sinken.

Mittelfristig strebt Douglas ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine stabile bereinigte Ebitda-Marge an. Zudem prüft das Unternehmen die Expansion außerhalb Europas: So sieht Konzernchef van der Laan wegen der kaufkräftigen Kundschaft großes Potenzial in der Golfregion und prüft einen Markteintritt. Eine endgültige Entscheidung soll im Laufe des Jahres 2026 gefällt werden./nas/stk

