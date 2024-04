Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

Dow Jones aktuell

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1,24 Prozent schwächer bei 37.983,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,209 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,167 Prozent auf 38.523,26 Punkte an der Kurstafel, nach 38.459,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 38.319,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 37.877,30 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,40 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.03.2024, den Stand von 39.005,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37.592,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33.646,50 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,711 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39.889,05 Punkten. 37.122,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 0,86 Prozent auf 176,55 USD), Travelers (+ 0,32 Prozent auf 221,10 USD), Visa (+ 0,10 Prozent auf 275,96 USD), Walmart (+ 0,08 Prozent auf 60,14 USD) und Nike (+ 0,00 Prozent auf 92,00 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen JPMorgan Chase (-6,47 Prozent auf 182,79 USD), Intel (-5,16 Prozent auf 35,69 USD), Walt Disney (-2,68 Prozent auf 114,01 USD), Boeing (-2,20 Prozent auf 169,55 USD) und Cisco (-2,10 Prozent auf 48,49 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 29.488.139 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,944 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

