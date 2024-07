Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert nachmittags

Dow Jones im Fokus

Der Dow Jones wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 19:59 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 39.168,86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 14,018 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,068 Prozent schwächer bei 39.092,39 Punkten in den Montagshandel, nach 39.118,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 39.438,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 39.037,94 Punkten.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 38.686,32 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.04.2024, bei 39.566,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 34.407,60 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 3,85 Prozent. Bei 40.077,40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37.122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3,33 Prozent auf 127,92 USD), Apple (+ 3,06 Prozent auf 217,07 USD), Boeing (+ 2,43 Prozent auf 186,43 USD), Goldman Sachs (+ 2,23 Prozent auf 462,39 USD) und Amazon (+ 2,18 Prozent auf 197,47 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-2,88 Prozent auf 494,58 USD), Home Depot (-2,05 Prozent auf 337,17 USD), McDonalds (-1,81 Prozent auf 250,23 USD), Walt Disney (-1,32 Prozent auf 97,98 USD) und 3M (-1,25 Prozent auf 100,91 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8.993.536 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,084 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,50 Prozent gelockt.

