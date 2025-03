Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

Dow Jones-Performance im Fokus

Für den Dow Jones ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsende sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,52 Prozent auf 42.801,72 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,487 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,633 Prozent fester bei 42.848,49 Punkten in den Handel, nach 42.579,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42.898,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42.175,62 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 2,50 Prozent zurück. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 07.02.2025, einen Wert von 44.303,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, lag der Dow Jones bei 44.642,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38.791,35 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 0,966 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45.054,36 Punkten. Bei 41.844,89 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 5,17 Prozent auf 261,54 USD), Verizon (+ 4,14 Prozent auf 46,06 USD), McDonalds (+ 3,52 Prozent auf 321,29 USD), Caterpillar (+ 2,72 Prozent auf 350,30 USD) und Chevron (+ 2,22 Prozent auf 156,34 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Home Depot (-4,16 Prozent auf 342,45 EUR), Walmart (-3,09 Prozent auf 91,72 USD), Boeing (-2,68 Prozent auf 154,18 USD), JPMorgan Chase (-1,73 Prozent auf 242,28 USD) und Goldman Sachs (-1,41 Prozent auf 559,67 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 70.674.841 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,261 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Mit 6,19 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

