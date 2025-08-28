DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Aktienkurs im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag in Grün

01.09.25 12:05 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 66,50 EUR nach oben.

Draegerwerk AG & Co. KGaA
55,40 EUR -0,20 EUR -0,36%
Um 11:46 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 66,50 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 66,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 66,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 782 Stück gehandelt.

Bei 73,10 EUR markierte der Titel am 10.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 9,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 57,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,67 EUR aus.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 784,67 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 779,99 Mio. EUR.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

