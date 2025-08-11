Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 67,10 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 67,10 EUR abwärts. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,10 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,60 EUR. Zuletzt wechselten 976 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 8,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,11 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 779,99 Mio. EUR, gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,98 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

