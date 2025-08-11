Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verliert am Donnerstagvormittag

Kurs der Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 68,20 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 68,20 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 markierte das Papier bei 73,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,18 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 779,99 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

Juli 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Drägerwerk-Aktie angepasst