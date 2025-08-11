DAX24.233 +0,2%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1680 -0,2%Öl65,85 +0,2%Gold3.352 -0,1%
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Kurs der Drägerwerk

14.08.25 09:24 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verliert am Donnerstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 68,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
56,40 EUR -1,20 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 68,20 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 markierte das Papier bei 73,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,18 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 779,99 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
17.01.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen