Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 67,90 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 67,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.117 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 60,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 84,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 833,27 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 774,57 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

