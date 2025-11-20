Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 68,90 EUR.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 68,90 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 68,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20 Drägerwerk-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,80 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 11,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,75 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 0,79 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 833,27 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 774,57 Mio. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,27 EUR fest.

