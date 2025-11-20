Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag billiger

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 68,20 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 0,6 Prozent auf 68,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 67,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.558 Drägerwerk-Aktien.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 38,12 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,92 EUR, nach 0,79 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 833,27 Mio. EUR gegenüber 774,57 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,27 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht