Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 68,00 EUR.
Um 11:37 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 68,00 EUR. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 68,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.458 Drägerwerk-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 61,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.
Am 29.10.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,92 EUR, nach 0,79 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 833,27 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 774,57 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 6,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
