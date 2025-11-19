DAX23.211 +0,1%Est505.527 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,36 -0,7%Gold4.083 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit KursVerlusten

19.11.25 09:22 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 68,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
60,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 68,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,20 EUR. Bei 68,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.325 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 12,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 29.10.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 833,27 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

