Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 68,40 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 68,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,20 EUR. Bei 68,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.325 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 12,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 29.10.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 833,27 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,27 EUR fest.

