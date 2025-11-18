Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 67,90 EUR abwärts.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 67,90 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,60 EUR ab. Bei 67,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.078 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 14,58 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,85 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,67 EUR aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 833,27 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 774,57 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie.

