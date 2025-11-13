Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 68,90 EUR zu.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 68,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 68,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 540 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,92 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 38,75 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 84,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.10.2025. Es stand ein EPS von 1,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 833,27 Mio. EUR gegenüber 774,57 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen