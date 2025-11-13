Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 68,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 68,60 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 68,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 68,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 77,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,41 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,48 Prozent.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,92 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 833,27 Mio. EUR gegenüber 774,57 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

