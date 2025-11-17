DAX23.570 -1,3%Est505.638 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.783 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,23 -0,1%Gold4.062 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursentwicklung im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk reagiert am Montagnachmittag positiv

17.11.25 16:08 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk reagiert am Montagnachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 68,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
62,40 EUR 1,20 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Drägerwerk konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 68,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 69,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.048 Drägerwerk-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 11,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,75 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 833,27 Mio. EUR gegenüber 774,57 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen