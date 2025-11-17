Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk reagiert am Montagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 68,90 EUR.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 68,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 69,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.048 Drägerwerk-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,80 EUR erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 11,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,75 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 833,27 Mio. EUR gegenüber 774,57 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

