Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:42 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 68,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 69,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.682 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 77,80 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 11,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 38,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 833,27 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 774,57 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,27 EUR je Aktie belaufen.

