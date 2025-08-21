Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 69,00 EUR.

Um 15:45 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 69,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,70 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 186 Stück.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,67 EUR aus.

Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 784,67 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Aktie aus.

