Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag gefragt

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 68,80 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 68,80 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 69,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,40 EUR. Bisher wurden heute 787 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 77,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,66 Prozent.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 84,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 0,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 833,27 Mio. EUR im Vergleich zu 774,57 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie.

