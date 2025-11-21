Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 68,20 EUR.

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:42 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 68,20 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 67,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.956 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 12,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,12 Prozent.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,79 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 833,27 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 774,57 Mio. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,27 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht