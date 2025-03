Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 61,40 EUR.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 15:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 61,40 EUR. Bei 61,90 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.979 Drägerwerk-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2025 auf bis zu 61,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 0,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,42 Prozent auf 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,05 Mrd. EUR umgesetzt.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 31.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

