Blick auf Drägerwerk-Kurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

26.08.25 12:05 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 68,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
55,60 EUR 0,20 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 68,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 68,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.819 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,10 EUR) erklomm das Papier am 10.06.2025. Mit einem Zuwachs von 6,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 63,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent verringert.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
