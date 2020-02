Amazon-Klage: Gericht stoppt Pentagon-Auftrag an Microsoft vorläufig

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

Dow letztlich tiefer -- DAX schließt moderat leichter -- Angebot für thyssenkrupps Aufzugssparte erhöht -- Sartorius will Dividende erhöhen -- CoBa kürzt Dividende -- Linde, RWE, Aurubis im Fokus

E.ON setzt auf Wasserstoffantrieb für Schiffe. Alibaba wächst weiter. adidas-AR will Rabe zum Vorsitzenden wählen. Norwegian schließt 2019 mit Verlust ab. HeidelbergCement steigert Umsatz und Ergebnis. Airbus rutscht nach Milliarden-Strafzahlungen ins Minus. Delivery Hero sichert Beteiligung an JUST EAT ab. Alstom kauft Bombardier offenbar Eisenbahnsparte ab.