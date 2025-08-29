DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 52,25 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 2,1 Prozent auf 52,25 EUR nach. In der Spitze büßte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 51,80 EUR ein. Bei 52,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.155 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 33,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,77 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,79 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
