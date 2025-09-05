DAX23.740 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Notierung im Blick

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

08.09.25 09:25 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 52,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,35 EUR -0,50 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 52,25 EUR. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 52,15 EUR. Zuletzt wechselten 974 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 5,93 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

