DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 51,50 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 51,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 51,30 EUR. Bei 52,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 22.424 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 7,48 Prozent Luft nach oben. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 51,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.
