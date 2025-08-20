DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 54,15 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 54,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 53,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.596 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,56 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,02 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,83 EUR.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen
Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur DWS Group GmbH-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
