easyJet im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag verlustreich

02.09.25 12:06 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 4,82 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,58 EUR -0,12 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 4,82 GBP. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,81 GBP. Bei 4,90 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 1.188.866 Stück.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,60 Prozent. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 16,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,135 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,666 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

mehr Analysen