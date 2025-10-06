easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verliert am Montagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 4,67 GBP.

Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 4,67 GBP. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,67 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,69 GBP. Zuletzt wechselten 31.116 easyJet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,48 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 14,07 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,32 GBP.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,661 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher