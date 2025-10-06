easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verliert am Montagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 4,67 GBP.
Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 4,67 GBP. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,67 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,69 GBP. Zuletzt wechselten 31.116 easyJet-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,48 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 14,07 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,32 GBP.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,661 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
