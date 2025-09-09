easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von easyJet

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 4,63 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 4,63 GBP. Zwischenzeitlich weitete die easyJet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,56 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,61 GBP. Zuletzt wechselten 259.829 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 21,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 13,21 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,39 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,665 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

