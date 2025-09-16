easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Mittwochmittag
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,59 GBP.
Um 11:49 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,59 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,61 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,60 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 506.131 easyJet-Aktien.
Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,53 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,39 GBP.
Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,665 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
