Blick auf easyJet-Kurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Mittwochmittag

17.09.25 12:06 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Mittwochmittag

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von easyJet konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,59 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,37 EUR -0,01 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,59 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,61 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,60 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 506.131 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,53 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,39 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,665 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

