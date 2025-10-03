eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay legt am Freitagabend zu
Die Aktie von eBay gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die eBay-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 91,65 USD.
Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 91,65 USD. Bei 92,08 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,74 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.053.928 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 10,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,46 Prozent.
eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.
eBay veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern standen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 5,45 USD in den Büchern stehen haben wird.
