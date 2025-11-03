DAX24.150 +0,8%Est505.680 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -4,0%Nas23.776 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,60 -0,7%Gold4.011 +0,2%
So bewegt sich eBay

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Montagnachmittag südwärts

03.11.25 16:08 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie von eBay gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 80,88 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
70,45 EUR -0,18 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 80,88 USD. In der Spitze büßte die eBay-Aktie bis auf 79,11 USD ein. Bei 80,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 204.294 Stück gehandelt.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 101,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 25,06 Prozent zulegen. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 57,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 40,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.10.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,59 Mrd. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

