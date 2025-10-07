eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 92,44 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,62 USD zu. Bei 93,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 277.485 eBay-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. 9,42 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 56,40 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,45 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

