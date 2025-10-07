eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Dienstagabend an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von eBay. Zuletzt stieg die eBay-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 91,93 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 91,93 USD zu. Die eBay-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,62 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,75 USD. Zuletzt wechselten 995.849 eBay-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 9,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,65 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 2,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 5,45 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

