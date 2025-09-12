DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.822 ±-0,0%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,24 +0,5%Gold3.681 +1,0%
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
eBay im Blick

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagnachmittag mit Abschlägen

15.09.25 16:13 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von eBay gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 89,85 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
77,23 EUR -1,44 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 89,85 USD. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 89,64 USD. Bei 90,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.760 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 56,40 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquellen: George W. Bailey / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
