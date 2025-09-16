eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay verteuert sich am Freitagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von eBay. Die eBay-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 90,38 USD.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 90,38 USD zu. Kurzfristig markierte die eBay-Aktie bei 90,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,64 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 342.782 eBay-Aktien.
Bei einem Wert von 101,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 56,40 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,60 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
Am 30.07.2025 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
