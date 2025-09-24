DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,54 +0,7%Gold3.748 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Donnerstagabend südwärts

25.09.25 20:24 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Donnerstagabend südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 93,05 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 93,05 USD. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 92,41 USD. Bei 93,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 856.656 eBay-Aktien.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 64,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen