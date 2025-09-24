eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Donnerstagabend südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 93,05 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 93,05 USD. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 92,41 USD. Bei 93,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 856.656 eBay-Aktien.
Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 64,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eBay-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren
Übrigens: eBay und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf eBay
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eBay
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: goldenangel / Shutterstock.com
Nachrichten zu eBay Inc.
Analysen zu eBay Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2020
|eBay Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.2020
|eBay Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2019
|eBay Hold
|Deutsche Bank AG
|11.10.2019
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|04.09.2019
|eBay Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.10.2019
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|18.07.2019
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|18.07.2019
|eBay Buy
|Aegis Capital
|24.04.2019
|eBay Buy
|The Benchmark Company
|30.01.2019
|eBay Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2020
|eBay Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2019
|eBay Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.2019
|eBay Neutral
|UBS AG
|22.10.2018
|eBay Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|19.10.2018
|eBay Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.01.2020
|eBay Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.2018
|eBay verkaufen
|Morgan Stanley
|19.10.2017
|eBay Underweight
|Morgan Stanley
|08.08.2017
|eBay Underperform
|Mizuho
|21.07.2017
|eBay Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen