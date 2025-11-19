eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 80,83 USD abwärts.
Die eBay-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 80,83 USD abwärts. In der Spitze fiel die eBay-Aktie bis auf 80,69 USD. Bei 81,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 85.408 Aktien.
Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. 25,14 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,73 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,34 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.
eBay ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. eBay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,87 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
