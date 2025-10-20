DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.005 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.349 +2,3%
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag auf grünem Terrain

20.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von eBay gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 94,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
81,20 EUR 2,77 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von eBay legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 94,49 USD. Den Tageshöchststand markierte die eBay-Aktie bei 94,99 USD. Bei 93,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 225.410 eBay-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,40 USD ab. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 67,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

eBay gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

