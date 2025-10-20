eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Abend an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von eBay gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 95,12 USD.

Das Papier von eBay konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 95,12 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eBay-Aktie bisher bei 95,26 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 93,13 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 898.171 Stück gehandelt.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 40,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,08 USD im Jahr 2024.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,46 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

